Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 03:48

Almanya, ABD'nin Grönland konusunda BM ilkelerine uymasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına karşı ABD'ye, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine uyması çağrısında bulundu.

Almanya, ABD'nin Grönland konusunda BM ilkelerine uymasını istedi

Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Grönland'ın kaderinin Grönlandlılar ve Ada'nın egemenliğinden sorumlu Danimarka tarafından belirlendiğini vurgulayarak "(ABD) BM Antlaşması'nda yazılı olan egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerine uyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bölgedeki güvenlikle ilgili tüm soruların NATO çerçevesinde tartışılması gerektiğini dile getiren Wadephul, NATO içinde bu konuyu açıkça tartışmaya hazır olduklarını belirtti.

Gazetecilerin, "ABD'nin Grönland'a askeri müdahale yapmasının NATO'nun sonu anlamına gelip gelmeyeceği" sorusuna Wadephul, "En sıkı şekilde birbirimize destek olacağımızdan ve bu ittifakın her zaman olduğu gibi kalacağından en ufak bir şüphem yok." yanıtını verdi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da, Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" belirtmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ETİKETLER
Almanya ABD Grönland Donald Trump
Sıradaki Haber
Fas'ta 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:30
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü
03:48
Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu
03:45
İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın
03:05
Sakarya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
02:59
Fas'ta 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu
01:57
İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet 5 araca çarptı
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ