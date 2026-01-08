Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 00:55

Trump: 2027'de savunma bütçemiz 1,5 trilyon dolar olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, 2027 yılındaki savunma bütçelerinin 1,5 trilyon olması gerektiğini ifade ederek, "Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır." dedi.

Trump: 2027'de savunma bütçemiz 1,5 trilyon dolar olmalı

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında Trump, "Senatörler, Kongre üyeleri ve diğer siyasi temsilcilerle uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, ülkemizin iyiliği için özellikle bu çok çalkantılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bütçe farkının gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerden karşılanacağını savunan Trump, "Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu savunma bütçesine ulaşmaları durumunda "benzersiz bir askeri güç oluşturabileceklerini" dile getirdi.

Dünyada en yüksek savunma harcamasını yapan ülke olan ABD, 2026 mali yılı için 901 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul etmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki geçici yönetim ile anlaşma sürecini anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Kocaeli'de 5 katlı bina boşaltıldı
23:31
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki geçici yönetim ile anlaşma sürecini anlattı
00:18
ABD'de ICE polisleri, göçmen operasyonlarını izleyen ABD vatandaşını silahla vurdu
23:05
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi
22:35
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
22:23
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ