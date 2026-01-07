Açık 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 07.01.2026 23:03

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, "Hamas'a bağlı güçlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail askerlerinin olduğu bölgeye ateş açtığı" öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet ile ortak düzenlenen operasyon kapsamında, "Hamas içinde önde gelen bir kişiye saldırıda bulunulduğu ve bu kişinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail askerlerine karşı saldırılar planladığı" iddia edildi.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
