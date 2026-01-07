Açık 6ºC Ankara
07.01.2026 21:52

ABD, Venezuela petrolünün satışı için yaptırımları "seçici bir şekilde" geri çekecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak amacıyla yaptırımları "seçici bir şekilde" geri çekeceğini ifade etti.



Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamaya değinen Leavitt, bunun Venezuela'daki geçici yönetimle yapılan bir anlaşma olduğunu belirtti.

Leavitt, bunun hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacağını savunarak, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın bu "tarihi enerji anlaşmasını" hayata geçirmek için Venezuelalı yetkililer ve petrol endüstrisindeki özel sektör temsilcileriyle birlikte çalıştığını aktardı.

Venezuela'nın ABD'ye teslim ettiği petrolün yaptırım uygulanan ve gemilerde bekleyen petrol olduğunu dile getiren Leavitt, ülkedeki geçici yönetimin bu petrolü ABD'ye teslim etmeyi kabul ettiğini ve çok yakında ülkeye ulaşacağını ifade etti.

Petrol şirketlerinin yöneticileriyle cuma günü Beyaz Saray'da toplantı yapılacak

Leavitt, ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirterek, "ABD, Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak için yaptırımları seçici bir şekilde geri çekecek." dedi.

Ham petrol ve petrol ürünlerinin satışlarını gerçekleştirmek ve finansal destek sağlamak için dünyanın önde gelen emtia pazarlamacıları ve kilit bankaların sürece dahil olacağını söyleyen Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen tüm gelirlerin öncelikle küresel ölçekte tanınan bankalardaki ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktardı.

Leavitt, bunun daha sonra, ABD hükümetinin takdirine bağlı olarak, Amerikan halkı ve Venezuela halkının yararına kullanılacağını ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Wright'ın bugün Florida'da bazı petrol şirketi yöneticileriyle görüştüğünü ifade eden Leavitt, cuma günü de Beyaz Saray'da bir toplantı yapılacağının bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada da Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu. 

