Suriye Enformasyon Bakanı: Diyalog için tek şart "tek devlet ve tek ordu" çatısıdır

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bakan, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yürütülen operasyonların, bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açılmasıyla fitillendiğini belirtti. Bu mahallelerin durumunun Nisan ayında yapılan anlaşmayla zaten kesinleştiğini hatırlatan Bakan, "Halep şehri, vatandaşlarının hayatına yönelik günlük tehditlere daha fazla dayanamaz. Bu bölgeler, titizlikle uygulanması gereken bir anlaşmaya tabidir," ifadelerini kullandı.

SDG’nin 10 Mart’ta varılan mutabakatın şartlarını yerine getirmediğini söyleyen Suriye Enformasyon Bakanı, örgütü sivil tesisleri topçu ateşine tuttuğunu belirterek, "SDG artık oyalama taktiklerinden ve boş vaatlerinden vazgeçmelidir. 10 Mart anlaşmasını derhal uygulamaya koymaları gerekiyor." dedi.

Hükümetin siyasi çözüme kapıyı tamamen kapatmadığını belirten Bakan, diyaloğun zeminini şu sözlerle çizdi: "Suriye olarak, 'tek devlet ve tek ordu' sloganı altında SDG ile her türlü diyaloğa açığız."