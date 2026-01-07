Açık 6ºC Ankara
TRT Haber 07.01.2026 21:41

Suriye Enformasyon Bakanı: Diyalog için tek şart "tek devlet ve tek ordu" çatısıdır

Suriye Enformasyon Bakanı, SDG'yi Halep'teki sivil tesisleri hedef almak ve varılan mutabakatları ihlal etmekle suçlayarak sert bir uyarıda bulundu. Halep’in güvenliği için operasyonların süreceği mesajını veren Bakan, diyalog için tek şartlarının "tek devlet ve tek ordu" çatısı altında birleşmek olduğunu söyledi.

Suriye Enformasyon Bakanı: Diyalog için tek şart "tek devlet ve tek ordu" çatısıdır

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bakan, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yürütülen operasyonların, bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açılmasıyla fitillendiğini belirtti. Bu mahallelerin durumunun Nisan ayında yapılan anlaşmayla zaten kesinleştiğini hatırlatan Bakan, "Halep şehri, vatandaşlarının hayatına yönelik günlük tehditlere daha fazla dayanamaz. Bu bölgeler, titizlikle uygulanması gereken bir anlaşmaya tabidir," ifadelerini kullandı.

SDG’nin 10 Mart’ta varılan mutabakatın şartlarını yerine getirmediğini söyleyen Suriye Enformasyon Bakanı, örgütü sivil tesisleri topçu ateşine tuttuğunu belirterek, "SDG artık oyalama taktiklerinden ve boş vaatlerinden vazgeçmelidir. 10 Mart anlaşmasını derhal uygulamaya koymaları gerekiyor." dedi.

Hükümetin siyasi çözüme kapıyı tamamen kapatmadığını belirten Bakan, diyaloğun zeminini şu sözlerle çizdi: "Suriye olarak, 'tek devlet ve tek ordu' sloganı altında SDG ile her türlü diyaloğa açığız." 

Suriye
