Dünya
AA 08.01.2026 02:54

Fas'ta 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

Fas'ın Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri keşfedildi.

Fas Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazablanka'da keşfedilen insan fosillerinin insan evriminde kritik bir dönem hakkında eşi benzeri görülmemiş veriler sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Kazablanka yakınlarındaki Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada keşfedilen insan atalarına ait kalıntılar arasında birkaç yetişkin ve çocuk çene kemiği, diş kalıntıları ve kafatası sonrası parçaların yer aldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, detaylı analizler sayesinde yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilebilen bu eserlerin, Fas ve Kuzey Afrika'nın insanlık tarihinin derin köklerini anlama konusundaki konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

