Alman yardım örgütü: Yunanistan AB fonlarından sığınmacılara ayrılan ödemeleri durdurdu
Yunanistan'ın Avrupa Birliği fonlarından sığınmacılar için ayrılan ödemeleri durdurduğunu açıklayan Alman yardım örgütü, Yunan hükümetini sığınmacıları açlığa terk etmekle suçladı.
Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik engellemeleri bu defa Almanya'nın gündeminde yer aldı.
Alman yardım örgütü Pro Asyl, Yunan hükümetinin Avrupa Birliği (AB) fonlarından binlerce sığınmacıya yapılan nakit ödemeleri durdurduğunu açıklayarak Yunanistan'ı sığınmacıları açlığa terk etmekle suçladı.
"İnsan onuruna aykırı bir sefalet politikası"
Sığınmacıların zor durumda olduğu belirtilen açıklamada, "Yunanistan insan onuruna aykırı bir sefalet politikası izliyor." ifadesi yer aldı.
İltica başvurusu kabul edilmiş mültecilerin durumunun da giderek kötüleştiğini vurgulayan Alman yardım örgütü, AB Komisyonuna da çağrıda bulundu.
"Atina'nın ödemeleri devam ettirmesi gerekiyor"
AB hukukunun Yunanistan'da uygulanması gerektiğine dikkat çekilirken Atina'nın ödemeleri devam ettirmesi gerektiğine işaret edildi.
Yunan hükümetinin durdurduğu ödemeler, AB yardım programlarından sığınmacılara ayrılan nakit yardımlardan oluşuyor.
Söz konusu yardımların dağıtımının önce Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkisinde olduğu ardından Yunan hükümetine geçtiği belirtiliyor.
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