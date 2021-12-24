Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney Irak'ın Kerkük vilayetinde temaslarda bulundu.



Büyükelçi Güney; valiliği, Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ni ve Kerkük Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Güney, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı'nın katkılarıyla yapılan dört projenin açılışını da gerçekleştirdi.

Büyükelçi Ali Rıza Güney, "Bu son ziyaretimiz olmayacak. Kerkük de Irak'ın yapı taşlarından biri. Pek çok çeşitli unsurun barış içinde yaşaması gereken bir vilayet." dedi.

"Havalimanı'nın artık sonuna gelindi"

Büyükelçi Güney, Kerkük Havalimanı hakkında da konuştu:

"Hazırlıklar tamamlandı deniyor. Şimdi artık sonuna gelinmiş. Tamamen alınacak karara ve zamanlamasına bağlı. Umuyorum hem Türkiye'den Tük Hava Yolları'mız hem bizler Bağdat'tan Kerkük'e havayolu ile geliriz."

Gök Kümbeti projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı TİKA’nın Kerkük’te önemli projeleri imza attığını söyledi.

"Bugün dört projemizin açılışını gerçekleştirmiş olduk. İlki Danyal Nebi Camii’nin restorasyonuydu. Onun yanında Osmanlı subayları mezarlığımız var. Yine kale içerisinde çok güzel bir çocuk parkı ve rekreasyon alanı projemizi tamamlamış olduk. Yine tüm Türkmenlere buradan hizmet veren Türkmeneli Radyo'nun ekipmanlarını da kendilerine teslim etmiş olduk."

Mustafa Yazıcı, ayrıca Kale içinde Gök Kümbeti projesini 2022 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.