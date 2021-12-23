ABD’de Pennsylvania eyaleti milletvekili Mary G. Scanlon’un arabasını silah zoruyla çalan şüpheliler yakalandı.

Delaware Eyalet Polisinin verdiği bilgilere göre, Wilmington’da yaşayan 13, 14, 15, 16 ve 19 yaşlarında 5 kişi kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

19 yaşındaki zanlının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği bildirilirken, yaşları küçük olduğu için isimleri açıklanmayan diğer 4 şüphelinin "hırsızlık" suçlamasından hakim önüne çıkarılacağı ifade edildi.

Araç, çalındığı yerden 74 km uzakta ele geçirildi

Polis, Kongre üyesi Scanlon’a ait aracın çalındığı Philadelphia şehrinden yaklaşık 74 kilometre uzaklıktaki Delaware eyaletine bağlı Newark’ta ele geçirildiğini açıkladı.

Demokrat Parti milletvekili Scanlon, dün otoparktaki aracına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan iki kişinin silah zoru ile aracının anahtarlarını aldığını bildirmiş, daha sonra hırsızların arkadan kendilerini takip eden başka bir araçla birlikte olay yerinden hızla uzaklaştığını söylemişti.

Scanlon, arabasının çalındığı sırada hırsızlara direnç göstermediğini, bu nedenle herhangi bir zarar görmediğini belirtmişti.