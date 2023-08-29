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Dünya
AA 29.08.2023 16:55

Alman hükümeti ülkede bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin ülkede bürokrasinin azaltılması yönünde yeni inisiyatifler ortaya koyacağını söyledi.

Alman hükümeti ülkede bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'e yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Meseberg Sarayı'nda düzenlenecek iki günlük kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Başbakan Scholz, toplantının ana konularından birinin bürokrasinin azaltılması yönündeki çalışmaların ilerletilmesi olacağını belirterek, "Bürokrasinin azaltılmasından çokça bahsediliyor ancak önerilenler her zaman etkili olmuyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Almanya'da işlerin hızlandırılmasına katkı sağlamak için hem burada hem de yakın gelecekte yapacağımız istişarelerle birçok inisiyatifi daha ortaya koyacağız." dedi.

Almanya'nın kuzeyindeki kıyılarda sıvı gaz terminallerini kurarak, bunun yapılabileceğini gösterdiklerini ifade eden Scholz, "Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusunda da kimsenin beklemediği büyük bir ivme yakalamayı başardık." diye konuştu.

Scholz, hükümetin onayının söz konusu olduğu tüm alanlarda bu hızı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

"Temel çocuk güvenliği yasa taslağı" konusunda koalisyon hükümetinde dün anlaşma sağlandığına işaret eden Scholz, bundan memnuniyet duyduğunu ve bu konuda eyalet yönetimleriyle, sivil toplum kuruşlarıyla ve Federal Meclis'te görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, kabine toplantısında ayrıca, ekonominin canlandırılması ve dijitalleşme ile yapay zekaya ilişkin konuların da ele alınacağını bildirdi.

Almanya'da son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ekonominin resesyondan çıkmasını zorlaştırıyor.

Yapısal sorunların da ekonomiyi frenlediği ülkenin, "kendi ürettiği bürokrasi, kurallar ve prosedürler altında ezildiği" belirtiliyor.

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