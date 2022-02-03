Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman hükümeti göçmenlerin ölümünün aydınlatılmasını istedi
[Fotoğraf:AA]
Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.
Etiketler: Yunanistan
Son Haberler
- 17:36
- 17:35
- 17:42
- 17:38
- 17:34
Sıradaki Haber
Kumar oyunları hastalıktır dedi, kumarhaneyi yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz