Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.