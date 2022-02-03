Kazakistan’da bir kişi kumar oyunları oynanan loto kulübünü ateşe verdi. Olay, ülkenin batısında yer alan Mangistau Bölgesi’nin Beineu İlçesi’nde meydana geldi.

Bölge sakini, loto kulübüne girerek tüm çalışanların binayı terk etmelerini istedi. Binadaki tüm oyun makinelerine benzin dökerek ateşe verdi.

Ateşe verdiği anları ve yangını kameraya çekerek yorum yaptı.

Kendini kameraya çeken adam, "Kumar oyunları bir hastalıktır” açıklamasını yaptı. Kumar makinelerinin gençleri cezbettiğini ve bir hastalık olduğunu söyledi.

Olay görüntüsünü ise sosyal medyada paylaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı gözaltına aldı. 36 yaşındaki kişi, yaptıklarını itiraf etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.