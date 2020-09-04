Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, görüşmede ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’deki gerginliğin ele alındığını ve Libya’daki son gelişmelerin de konuşulduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel’in, Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Seibert, "Gerilimi düşürmeye elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

"Tansiyonu düşürmeyi amaçlayan tüm çabalardan memnuniyet duyuyoruz"

Seibert, tartışmalı konularda mümkünse Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun başlatılmasını da istediklerini belirterek, bunun için her iki tarafın gelecek günlerde ve haftalarda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

Seibert ayrıca, "Engelleri ortadan kaldırmayı, tansiyonu düşürmeyi ve gerilimi artırmaktan kaçınmayı amaçlayan tüm çabalardan memnuniyet duyuyoruz ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.