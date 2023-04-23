Alman derginin baş editörü, yapay zeka röportajı nedeniyle kovuldu

die Aktuelle, geçirdiği kazadan sonra felç olan ve kamuoyuna çıkmayan eski ‘Formula 1’ şampiyonu Michael Schumacher ile ilgili haberi kapağından ‘ilk röportaj’ diye duyurdu.

Yazının altına ise ‘Şaşırtıcı bir gerçeklik’ diye yazdı. Derginin iç sayfalarında ise röportajın, bir internet platformunda yayınlandığı ve Yapay Zeka ile yapıldığı ibaresi yer aldı.

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, Cuma günü geç saatlerde bir bildiri yayınlayarak, 2013 sonlarında bir kayak kazasında ciddi beyin yaralanması geçirdiğinden beri kamuoyu önüne çıkmayan yarışçının ailesinden özür diledi.

CEO Bianca Pohlmann, “Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor" diye yazdı.

Şirketin 'Die Aktuelle' baş editörü Anne Hoffmann ile yollarını ayırdığını da sözlerine ekledi.

Schumacher'in ailesi haber ajansı DPA'ya, yayın ışığında yasal işlem başlatmayı planladıklarını söyledi.