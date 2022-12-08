Alman kamu televizyonu ARD'ye röportaj veren Haldenwang, darbe planları yapan bu grubun, temel düzeni tehdit ettiğini belirterek bu kişilerle mücadele mesajı verdi.

Haldenwang, 21 binden fazla üyesi bulunan bu grubun yüzde 10'unun şiddet yanlısı olduğunu; bir kısmının yasal ya da yasa dışı şekilde silah sahibi olduğunu aktararak amaçlarının, bu kişileri silahsızlandırmak olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcılarla hareket eden İmparatorluk Vatandaşlarının, artık homojen bir grup olmadığına işaret eden Haldenwang, "Bunlar farklı grupların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ancak bunların tek bir amacı vardır; bu devleti ve özgür, demokratik temel düzenimizi yıkmak istiyorlar." dedi.

Haldenwang, dün yapılan baskınlarla gözaltına alınan grup üyelerinin uzun zamandır takip altında olduğu bilgisini paylaşarak "Bunların silahlı güç kullanarak şiddetli bir darbe için somut planlar yaptıklarının ortaya çıkmasıyla polisi, savcılığı ve federal savcıyı dahil etmenin zamanı gelmişti." ifadesini kullandı.

Baskınların aynı zamanda bu gruba yönelik bir mesaj olduğuna dikkati çeken Haldenwang, insanlara bu kişilerin "teori sahnesinden" uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Aşırı sağla mücadele mesajı

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann'ın da bulunmasına ilişkin Haldenwang, sağcı partilerin bu grupla yürüdüğünü görmelerinin, kendileri için bir sürpriz olmadığını belirtti.

Sanıklar arasında polis, eski ve muvazzaf askerlerin de bulunduğunu söyleyen Haldenwang, bilinenlerden çok daha fazla çevrenin bu gruplara destek verdiğini ancak güvenlik birimlerinde çalışanların çoğunluğunun Temel Kanun'a uyduklarını kaydetti.

Haldenwang, polis ve diğer güvenlik kurumları için işe başvuranların Anayasayı Koruma Dairesince kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aşırı sağla kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Haldenwang, genel olarak güvenlik yetkililerinin konuyu çok daha ciddiye aldıklarını vurguladı.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini, aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.