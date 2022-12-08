İsrail'in 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli zor şartlarda yaşıyor.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıldır süren abluka, buradaki Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor. İsrail'in bölgeye girişini kısıtladığı ürünlerin başında ise inşaat malzemeleri geliyor.

Filistin Uluslararası İlişkiler Meclisinin "Gazze ablukasının 16. yılı: Sayılar ve göstergeler" raporuna göre, Gazze'deki yoksulluk oranı yüzde 64'e ulaştı.

Raporda ayrıca Gazze'deki ailelerin yüzde 70'inden fazlasının yardım olmaksızın yeni konut inşa etmesinin veya mevcut konutları onarmasının mümkün olmadığı belirtildi.

"Gazze'deki konut krizi ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülür"

Gazze'deki insanların konut, iş imkanı ve temel hayat koşullarından mahrum bırakılmaya devam edilmesi halinde ablukayı sürdüren İsrail'e karşı intifadaya başvurabileceği uyarısında bulunan Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, 2030 yılına gelindiğinde Gazze Şeridi'nde inşaat için yer bulmanın imkansız olabileceğine dikkati çekti.

Gazze'deki konut krizinin ancak bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceğini söyleyen Serhan, bu durumda Gazze'deki nüfusun bir kısmının Batı Şeria'ya kaydırılabileceğini belirtti.

Filistinli Bakan Yardımcısı, İsrail'in birçok kez saldırı düzenlediği Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 200 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu, bölgede yaşayanların temel gereksinimleri için de yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir kaynak gerektiğini ifade etti.