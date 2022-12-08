Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu açıklamasında, biyolojik kökenlerinin bulunduğu evrakların kayıp ya da ilgili bilgilerin çarpıtılmış olduğu gerekçesiyle 1960-1990 yıllarında evlat edinilen 34 kişinin dosyasını inceleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, biyolojik aileleri olmasına rağmen evlat edinilen çocukların, evraklarda yetim olarak gösterilerek, Avrupa veya ABD’ye ulaşmadan ölen veya seyahat edecek kadar sağlıklı olmayan çocukların kimlik bilgileriyle değiştirilmiş olduğu belirtildi.

Hollanda'da yabancı ülkelerden çocukların evlat edinilmesiyle ilgili soruşturmaya işaret edilen açıklamada, Güney Kore ve diğer ülkelerden evlat edinmelerin, çocuklar ve biyolojik ebeveynleri için insan hakkı ihlali olduğu kaydedildi.

Evlat edinilenler, Güney Kore hükümetine, ülkenin dört evlat edinme kurumunca tutulan belgelerin imha edilmesini ya da değiştirilmesini önlemeye çağırdı.

Acenteler soruşturulmaya çağırılmıştı

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Aralık 2020’de Güney Kore’de askeri hükümetlerin iktidarda olduğu 1960-1980 yıllarında yaşanılan insan hakları ihlallerini soruşturmak için kurulmuştu.

Avrupa ve ABD'li ailelerce evlat edinilen yaklaşık 300 kişi, Komisyona biyolojik kökenlerinin kayıp veya ilgili bilgilerin çarpıtılmış olduğunu bildiren şikayetlerini iletmişti.

Evlat edinilen kişiler komisyonu, acentelerin, belgeleri tahrifat ve manipüle ettiği, biyolojik ebeveynlerin rızası olmadan evlat edinme işlemlerini yürüttüğü iddiasıyla ilgili olarak geniş çapta soruşturmaya çağırmıştı.

Güney Kore’de çoğunluğu 1970-1980 yıllarında olmak üzere yaklaşık 200 bin çocuk Avrupa ve ABD’deki ailelerce evlat edinilmişti.