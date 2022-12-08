Evlerinin önünde oynayan üç kardeş bir anda kendilerine doğru yaklaşan iş makinası ile karşı karşıya kaldı.

Kardeşlerin en büyüğü boyuna bakmadan tereddütsüz iş makinesinin önüne geçti; kollarını iki yana açtı ve yüklü iş makinasını durdurmak için var gücüyle bağırdı.

Aracı durdurmayı başaran küçük kız, kardeşlerini de teker teker eve götürdü.