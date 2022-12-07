11 eyalette 52 kişi hakkında terör örgütü üyesi veya destekçisi olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların arasında eski askerler de bulunuyor.

Gözaltı kararı verilenlerin Alman Federal Meclisine baskın yapmayı planladıkları iddia edildi.

"1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmayı amaçlıyorlar"

Savcılık, şüphelileri Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçluyor.

Gözaltına alınanlar arasında, şiddetli saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin görüş alanında olan aşırılık yanlısı Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de yer aldığı söyleniyor.

Grup, modern Alman devletini de tanımayı reddediyor.