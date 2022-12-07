Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Tayvan'a 428 milyon dolarlık askeri satış
[Fotograf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 428 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2 ayrı askeri satışın onaylandığını açıkladı.
Konuyla ilgili Ajanstan, ABD Kongresine tebligat gönderildi.
Tebligatta, Tayvan'a 330 ve 98 milyon dolar değerinde "F-16" ve "C-130" uçak filosu ile silah sistemlerinin yedek parçaları dahil askeri satışa onay verildiği belirtildi.
Ajanstan yapılan açıklamada, muhtemel satışların, ABD'nin ekonomik, ulusal ve güvenlik çıkarları ile alıcının güvenilir savunma kapasitesini sürdürmeye yönelik girişimlerine de hizmet ettiğinin altı çizildi.
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