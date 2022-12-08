Fransa'ya ilişkin dosya haberler yapan Disclose sitesine göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) bünyesindeki polisler, Disclose'un kurucularından gazeteci Geoffrey Livolsi'yi ile Radio France'tan Benoit Collombat ve Jacques Monin'i 14 Aralık'ta ifade vermeye çağırdı.

Gazeteciler, bazı rütbelilerin, özellikle Afrika'nın Sahel bölgesindeki operasyonlar dahil askeri personel taşımacılığı hizmetine ilişkin sözleşmelerde uzun yıllar kayırmacılık yaptıklarına dair 2018'de yayımlanan haberler nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Haklarında hukuku süreç başlatılacak olan gazeteciler, eğer bu süreç sonunda suçlu bulunursa her biri 5 yıl hapis cezası ve 75 bin euroya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ulusal savcılığın da 2017'de soruşturma açtığı konu nedeniyle Fransız istihbaratının gazetecileri ifadeye çağırmasına ilişkin gelişmeyi Disclose, "Fransız devleti basın özgürlüğüne karşı: Disclose ve Radio France'ın gazetecileri DGSI'ya çağrıldı" manşetini atarak "Fransız ordusunu soruşturmak mümkün mü?" sorusuyla okuyucularına duyurdu.

Disclose'a daha önce de çok sayıda soruşturma açılmıştı

Kuruluşa yine, Mısır'daki sivil ölümlerde, Fransız istihbaratının ihmali olduğuna dair yaptığı haber nedeniyle 2021'de Savunma Bakanlığınca açılan suç duyurusu sonrası savcılık, sonucu henüz açıklanmayan bir soruşturma açmıştı.

Disclose'un diğer 3 gazetecisi de 2019'da, Fransa'nın Yemen'e silah sattığına ilişkin yaptıkları haberler nedeniyle "ulusal savunmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma geçirmişti.

Fransız istihbaratı, Disclose'un kaynaklarına ulaşmak için 1 yıl boyunca derin araştırmalar yürütmüştü.