Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: ANI News
Hindistan'da salı günü kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: Reuters]
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, salı akşamı düştüğü 121 metrelik kuyunun 16'ncı metresinde sıkışan çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Eyaletin Betul bölgesinde, Tanmay Sahu isimli 8 yaşındaki çocuk, salı günü 17.00 sularında arkadaşlarıyla oyun oynarken sondaj kuyusuna düştü.
Bölge hakimi Shyamendra Jaiswal, dün gece yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, 13 metreye kadar inildikten sonra tünel kazılmasının planlandığını belirtti.
[Fotoğraf: Reuters]
Devlet Afet Müdahale Gücü ve yerel polisin çalışmalara katıldığı duyuruldu.
Tanmay Sahu'nun babası, olay yerine ilk gittiklerinde çocuğun nefes aldığını ve sesini duyduklarını ifade etti.
Etiketler: Hindistan
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