Kahramanmaraş merkezli depreme 150 kişiyle katılan Alman arama kurtarma ekibi ülkesine döndü.

Akşam saatlerinde Köln Bonn Havalimanı'na gelen kurtarma ekibinin yollarına güller serildi.

Duygusal anların yaşandığı karşılamada gözyaşları sel oldu.

Gurbetçilerden teşekkür

Kurtarma ekibi personeline gül ve çikolata ile karşılayan gurbetçiler, ekip üyelerine depremde Türkiye'yi yalnız bırakmadıkları ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hüznün ve duygusallığın yoğun olduğu karşılamada gurbetçiler birbirlerine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

"Daha önce böyle bir deprem görmedim"

Türk ve Alman bayraklarının açıldığı karşılamada en büyük ilgiyi ekipte yer alan anestezi uzmanı Dr. Daniel Lankers gördü.

Lankers'in, enkazdan sağ olarak çıkardığı Zeynep ismindeki bayanın daha sonra vefat ettiğini öğrendiğinde üzüntüsü kameralara yansımıştı.

"Daha önce ben böyle bir deprem görmedim. Almanya ekibi olarak ilk defa bu kadar insanı kurtardık. Dört kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardık." diyen Lankers, şunları kaydetti:

"Kurtardıklarımızdan birisi Zeynep'ti; maalesef daha sonra hayatını kaybetti. Ama biz Zeynep'i hiç unutmayacağız. Hepimiz çok üzgünüz. Belki onun bir kez daha güneşi görmesi gerekiyordu ya da ailesiyle buluşması lazımdı, bilmiyorum. Ama ben bu bayandan hayatım için çok şey öğrendim ve ona karşı çok büyük bir saygı duyuyorum."

Haber: Bülent Dönmez