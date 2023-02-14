Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da bulunan bazı sembol köprüler, kırmızı-beyazla ışıklandırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımda, "Boston’da simge köprüler deprem nedeniyle bayrağımızın renkleriyle ışıklandırıldı. Bu dayanışma için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.