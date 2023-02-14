İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Cohen, "Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

Cohen, depremlerden etkilenen herkese desteklerini sunmaya çalışacaklarını belirterek, "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." dedi.

İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük."

"Türkiye'ye 450'den fazla arama kurtarma ekibi gönderdik"

Deprem bölgelerine İsrail'den gönderilen resmi heyetlerin yanı sıra İsrail halkından, sivil toplum örgütlerinden de yardım etmek için birçok telefon aldığını söyleyen Cohen, "Yardımcı olmak istiyorlar, hayat kurtarmak istiyorlar ve burada sevdiklerini kaybedenlere koruma ve barınma sağlamak istiyorlar." dedi.

Cohen, depremden etkilenen kentlere yüz binlerce ton tıbbi malzeme ve insani yardım gönderildiğini ve bir sahra hastanesinin inşa edildiğini belirterek "İsrail, ilk günden Türkiye'ye 450'den fazla bu anlamda profesyonel çalışan arama kurtarma ekibini gönderdi." diye konuştu.

Felakete iki ülke olarak birlikte cevap verileceğini aktaran Cohen, Türkiye'nin 2012'de İsrail'deki yangın için yardıma koştuğunu, Türkiye'nin uçaklarını gönderdiğini ve dayanışma sergilediğini hatırlattı.

Cohen, İsrail'in 1999 depreminde de Türkiye'ye destek olduğunu dile getirerek "Biz bu anlamda önümüzdeki günlerde, aylarda ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ve ikili ilişkilerimizi farklı alanlarda geliştirmeye devam edeceğiz. Bu deprem felaketinden, bu trajediden etkilenenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

"İki ulus, uzun bir tarihi dostluk bağıyla da işbirliği bağıyla da birbirine bağlanmıştır ve birçok Yahudi, Türkiye'den geldikleri için gurur duyuyorlar." diyen Cohen, stratejik anlamda başka alanlarda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşüldüğünü kaydetti.

"İsrail'in iki gün içerisinde uçuşları tekrar başlayacak"

Cohen, "İsrail'in iki gün içerisinde uçuşları da tekrar başlayacak ve üç temel hava yolumuz uçuşlarını başlatacaklar Türkiye'ye. 800 bin İsrailli, son yıl içerisinde İsrail Türkiye'yi ziyaret ettiler ve kesinlikle bu rakamı bir milyona çıkaracağız." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hakkında konuşan Cohen, "8 milyar dolar civarına yaklaştı bunu da artıracağız. Kesinlikle bu çok önemli ilişkileri bir sonraki aşamaya taşıyacağız, bu son derece önemli ve güzel ülkeyle, İsrail arasındaki ilişkileri tekrar eski seviyesine getireceğiz." diye konuştu.

Cohen, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğini yineleyerek "İsrail, Türkiye'nin yanındadır." dedi.