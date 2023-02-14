Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldiği Amerikalı ve Japon mevkidaşları Wendy Sherman ve Takeo Mori ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Japonya ve Güney Kore'nin aralarındaki "hassas konularda" henüz sonuca ulaşamadığını ve görüşmelere devam edeceğini belirten Cho, "Hala orta yol bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Cho, bu meselenin her iki ülke için çok hassas olduğunu vurguladı.

Japonya’daki Fukuşima nükleer enerji santrali hakkında da görüştüklerini aktaran Cho, santralin Güney Kore sularını kirletme ihtimaline ilişkin endişelerini ilettiğini belirtti.

Mori de Güney Kore ile sağlam ikili ilişkilerini ileri seviyeye taşımak ve onarmak istediklerini söyledi.

Görüşmede, çeşitli bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelinmesi için ABD ile ikili ve üçlü işbirliğinin güçlendirilmeye devam edilmesine karar verildi.

İkili, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik Ortaklığında yer alan benzer düşüncelere sahip ülkelerle de işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

İki komşu ülkenin "hassas sorunları"

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te "zorla çalıştırılan işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen kadınlar", iki komşu ülkenin "hassas sorunları" olarak biliniyor.

Güney Kore, 12 Ocak'ta Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilere tazminat verilmesi için fon oluşturmayı planladıklarını bildirmişti.