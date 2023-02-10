Alman arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için Türkiye'ye geldi.

Alman destek ekibinden bir kişi öğrendiği birkaç Türkçe kelimeyle enkaz altındaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.

"Zeynep Hanım, Daniel burada korkma!" diyerek enkaz altında kalan kadına destek olmaya çalıştı.

Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye gelmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktarmıştı.