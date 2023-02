Organizasyonu düzenleyen Kuhlmann Lojistik firmasının sahibi Kazım Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tır yardım malzemesi toplamak için yola çıktıklarını ancak gelen malzemeler 120 tonu bulduğu için 6 tırla yola çıktıklarını söyledi.

Cengiz, "6 tır 120 ton yardım malzemesi temin eden yardımseverlerden Allah razı olsun, çok büyük bir katkısı oldu arkadaşlarımızın. Umarım en kısa zamanda yerine ulaşır. Şu an binlerce tır yolda. lojistik firması olarak yardımların hepsini ulaştırıyoruz ama şu an tır bulmak çok zor. Şu an at at arabası bile bulunamıyor." dedi.

"AFAD iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak"

Lojistik firma yetkilisi Ümit Titiz ise 120 ton malzemeyi sadece 2,5 günde topladıklarını ve yardımların pazar günü deprem bölgesine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Sosyal medya üzerinden organize olduklarını belirten Titiz, "Genelde kıyafet, bebek ve çocuk malzemeleri, hijyen malzemeleri, yorgan, battaniye, çadırlar, kaloriferler, Köln Belediyesinden malzemeler geldi ve hepsini gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Yardımların deprem bölgesine ulaştıktan sonra AFAD iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.