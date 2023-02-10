Ukroboronprom’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bir NATO üyesi ülke ile işbirliğinin ilk ürününe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Urkoboronprom ile bir NATO üyesi ülkenin ortaklaşa 120 milimetre kalibreli mayın üretimine başladığı belirtilerek, “Geçen günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı ile bu mayınları tedarik anlaşması imzalandı ve yakında mayınları Ukrayna ordusu teslim alacak.” denildi.

Bu mayınların modern teknolojiler kullanılarak üretildiğine işaret edilen açıklamada, üretim tesislerinin dağınık olduğu, bir kısmının Avrupa ülkelerinden birinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu mühimmatın 25 ila 60 metrelik bir yarıçap içinde düşman piyadelerini etkisiz hale getirmeyi garanti ettiği ve parçalarının 250 metreye kadar yayılabileceği aktarıldı.

"Modern mühimmatla 8 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabilir"

120 milimetrelik mayınların mühendislik yapıları ve hafif zırhlı araçları yok edebileceği belirtilen açıklamada, “Toplamda 120 milimetrelik bir havan topu, 7 kilometreye kadar, modern mühimmatla 8 kilometreden fazla mesafedeki hedefleri vurabilir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 120 milimetrelik havan topunun Ukrayna’da en yaygın topçu silahlardan biri olduğu ve Rusya ile savaşta aktif bir şekilde kullanıldığı dile getirildi.

Ayrıca açıklamada, Ukroboronprom’un daha önce yurt dışında 82 milimetrelik havan topu seri üretimine başladığı hatırlatıldı.