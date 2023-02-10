Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "ZUBR" acil kurtarma ekibinin ülkedeki Maçulişçi askeri havaalanından Gaziantep’e askeri uçakla gittiği belirtildi.

İkinci ekipte özel teknik ekipmanlarıyla 32 uzman yer alıyor ayrıca 3 arama köpeği de ekibe eşlik ediyor.

Bakanlık, deprem bölgesine 32 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibini 8 Şubat’ta göndermişti.