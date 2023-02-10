Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belarus ikinci arama kurtarma ekibin, Türkiye'ye gönderdi
[Fotoğraf: Getty]
Belarus’tan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye’ye gönderildi.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "ZUBR" acil kurtarma ekibinin ülkedeki Maçulişçi askeri havaalanından Gaziantep’e askeri uçakla gittiği belirtildi.
İkinci ekipte özel teknik ekipmanlarıyla 32 uzman yer alıyor ayrıca 3 arama köpeği de ekibe eşlik ediyor.
Bakanlık, deprem bölgesine 32 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibini 8 Şubat’ta göndermişti.
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