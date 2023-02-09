Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Aleynik, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Minsk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan’a başsağlığı dileklerini ileten Aleynik, büyükelçilikte depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

"Dost Türk halkına bu zor sınavda içtenlikle itidal ve sebat diliyoruz"

Aleynik taziye mesajında, Türk halkının dramına kayıtsız kalmadıklarını vurgulayarak, “Bu yas günlerinde Belarus halkı kurbanların aileleri ve yakınlarıyla derinden empati kuruyor, bu felaketten etkilenen bölgelerden gelen her haberi korku ve umutla takip ediyor. Tüm yaralılara acil şifalar, dost Türk halkına bu zor sınavda içtenlikle itidal ve sebat diliyoruz. Cesur Türk halkının bu yıkıcı doğal afetin sonuçlarının üstesinden geleceğinden eminim.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Özcan da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arama kurtarma operasyonlarını yürütmek ve yıkıcı felaketin sonuçlarının üstesinden gelmek için Belarus Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarını Türkiye'ye gönderme kararı ve samimi yardımı için Belarus tarafına şükranlarını dile getirdi.