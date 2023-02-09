Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Florida ziyareti nedeniyle bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle yaşananların "yıkıcı" olduğunu söyleyen Jean-Pierre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) 159 personel ve 12 kurtarma köpeğinden oluşan iki arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki çalışmalara destek vermek için sahada olduğunu kaydetti.

Jean-Pierre, arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için gelişmiş tıbbi ekipmanların yanı sıra hidrolik beton kırıcılar, testereler, matkaplar ve metal kesici oksijen aletlerinin bulunduğu yaklaşık 77 tonluk özel alet ve ekipmanın da gönderildiğini aktardı.

Depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahada çalışan ABD personelinin olduğunu aktaran Jean-Pierre, ABD'nin Suriye'ye insani yardım kuruluşları aracılığıyla yardım ettiğini bildirdi.

Jean-Pierre, Türkiye'nin yanında ve her şekilde yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizdi.