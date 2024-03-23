Çok Bulutlu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.03.2024 00:05

Aliyev'den Putin'e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev'den Putin'e taziye mesajı
[Fotograf: Reuters]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında, "Bu korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, Azerbaycan halkı ve kendi adıma size, Rus halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Medvedev: Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar
Medvedev: Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, silahlı kişiler etrafa ateş açmıştı.

Rus Federal Güvenlik Servisi'nin paylaştığı ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ETİKETLER
Azerbaycan Vladimir Putin İlham Aliyev Rusya Moskova
Sıradaki Haber
Rusya Moskova’daki terör saldırısına ilişkin BMGK'dan toplantı talep edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
AB'den Moskova'daki terör saldırısına tepki
00:53
Bakan Özhaseki: Türkiye'nin yapı stokunun neredeyse yarısını yenilememiz lazım
00:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kayseri'de sanayicilerle iftarda buluştu
00:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör bütün dünyanın belası
00:35
Sırp lider Vucic: ABD ve İngiltere Moskova'daki terör saldırısını önceden biliyordu
00:42
AFP: Rusya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
FOTO FOKUS
Moskova'da terör saldırısı
Moskova'da terör saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ