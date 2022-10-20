Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak açıklama yapan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

- Aziz kardeşimi Cebrayıl'da ağırlamak benim için büyük şeref.

-Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur için çok önemli bir gün.

- İşgalden kurtarılmasının yıl dönümünde aziz kardeşimin burada olması özel önem taşıyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğini gösterdi.

- Siyasi ve manevi destek savaşın son gününe kadar bize ilave güç verdi, bazı güçlerin müdahalesinin önünü aldı.

- Kısa zamanda büyük işler gerçekleştiren Türk firmalarına minnettarız.

- Bugün töreni Cebrayıl'da gerçekleştiriyoruz ancak görüyorsunuz ortada bir şehir yok. Azerbaycanlılar hiçbir zaman bu topraklara dönmesin diye bunlar yapıldı. Bütün göçmen durumuna düşmüş vatandaşlarımız dönecek, bunun için çalışıyoruz.

- Geçen yıl Şuşa Beyannamesi'ni imzaladık ve resmen Türkiye ve Azerbaycan müttefik oldu; bütün sahalarda müttefik oldu.

- Türkiye-Azerbaycan birliği bölgesinde çok önemli bir faktör.

- Azerbaycan'da Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygı var.