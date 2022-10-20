Aliyev: Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak açıklama yapan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
- Aziz kardeşimi Cebrayıl'da ağırlamak benim için büyük şeref.
-Bugün Karabağ ve Doğu Zengezur için çok önemli bir gün.
- İşgalden kurtarılmasının yıl dönümünde aziz kardeşimin burada olması özel önem taşıyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğini gösterdi.
- Siyasi ve manevi destek savaşın son gününe kadar bize ilave güç verdi, bazı güçlerin müdahalesinin önünü aldı.
- Kısa zamanda büyük işler gerçekleştiren Türk firmalarına minnettarız.
- Bugün töreni Cebrayıl'da gerçekleştiriyoruz ancak görüyorsunuz ortada bir şehir yok. Azerbaycanlılar hiçbir zaman bu topraklara dönmesin diye bunlar yapıldı. Bütün göçmen durumuna düşmüş vatandaşlarımız dönecek, bunun için çalışıyoruz.
- Geçen yıl Şuşa Beyannamesi'ni imzaladık ve resmen Türkiye ve Azerbaycan müttefik oldu; bütün sahalarda müttefik oldu.
- Türkiye-Azerbaycan birliği bölgesinde çok önemli bir faktör.
- Azerbaycan'da Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygı var.
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