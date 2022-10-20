Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan Ukrayna'ya destek mesajı
[Fotograf: Reuters]
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna’ya yönelik destek ve dayanışmasını sürdüreceği sözünü yineledi.
Steinmeier, bu destek ve dayanışmanın hem askeri alanda hem de ülkenin yeniden imarı konusunda sivil yardımlar için geçerli olduğunu aktardı.
Almanya’nın yıkılan elektrik, ısınma ve su altyapısının yeniden inşasına destek vereceğini ifade eden Steinmeier, Rusya'nın hayati öneme sahip altyapıyı hedef alan saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi.
Görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Almanya’nın desteğine teşekkür etti. İki lider, Kiev’de yüz yüz görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, Steinmeier’in bugün Ukrayna’ya gitmeyi planladığı ancak güvenlik sebeplerinden bu ziyareti ertelediği ileri sürüldü.
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