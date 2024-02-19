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Dünya
AA 19.02.2024 16:42

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke olduğunu ifade eden Aliyev, Türkiye-Azerbaycan birliğinin Avrasya için öneli olduğunu söyledi. Aliyev, "Azerbaycan halkı Türkiye'nin kardeşlik desteğini hiçbir zaman unutmayacak. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Barışın garantörüdür. Karabağ'daki tarihi meselemizi çözdük" dedi.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş ülkeye, Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyen Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir." diye konuştu.

Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir." ifadesini kullanan Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.

"Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz savaş meydanında çözdük." diyen Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti.

Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak." dedi.

TDT Gayriresmi Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak hayata geçirdiği çok fazla proje olduğunu söyleyen Aliyev, ulaştırma ve enerji projelerinin ülkesi için önemli rol oynadığına işaret etti.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

Aliyev, enerji ve ulaştırma güvenliği konularının dünya gündeminde önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan için koyulan ortak hedeflere ulaşılmasından ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2023'te 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildiğini belirten Aliyev, Türkiye üzerinden ulaşan doğal gazın birçok Avrupa ülkesi için önemli bir enerji güvenliği meselesi olduğuna dikkati çekti.

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun (yıllık taşıma) kapasitesinin bu yılın ortalarında 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ordularının her sene hem Türkiye hem de Azerbaycan'da olmak üzere en az 10 tatbikat gerçekleştirdiğini kaydederek, “Böylelikle askeri gücümüz daha da artıyor.” ifadesini kullandı.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

"Azerbaycan topraklarında bölücü ve ayrılıkçılara yer yok"

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen antiterör operasyonunun Türkiye'nin ordu modelinin Azerbaycan'da artık tam anlamıyla oturduğunu gösterdiğini belirterek, "Karabağ'da yapılan antiterör operasyonu ülkemizin egemenliğini tasdik etmiştir." diye konuştu.

Azerbaycan topraklarında artık bölücülere ve ayrılıkçılara yer olmadığının altını çizen Aliyev, bundan sonra hiçbir zaman da olmayacağını söyledi.

Aliyev, savunma sanayisi sayesinde yeni imkanlar oluştuğunu ve bu konuda geniş müzakereler yapıldığını dile getirerek, ortak üretime ilişkin somut planların olduğunu ve bunlar gerçekleştiğinde kamuoyuna duyuracaklarını kaydetti.

Eğitimde işbirliği vurgusu

Eğitimle ilgili anlaşma imzalandığına işaret Aliyev, "Bu geleceğe yönelmiş teşebbüstür. Çünkü bizim genç neslimiz, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da kardeşlik, müttefiklik, ortak değerler prensipleri esasında terbiye almalıdır. Bizim milli manevi değerlerimize sadık olmalıdır. Yabancı etkiden uzak olmalıdır. Bilgili, eğitimli ve vatanperver insanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aliyev: Türkiye barışın, istikrarın, iş birliğinin garantörüdür

Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasının sadece eğitim meselesi değil, aynı zaman iki ülke arasındaki birlikteliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, yakın gelecekte bu üniversitenin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda bölgede en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti.

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