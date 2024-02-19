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Dünya
AA 19.02.2024 16:12

Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri bölgesel gerilim nedeniyle yüzde 40 ila 50 azaldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin küresel nakliye yolu olan Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirin yüzde 40 ile 50 arasında azaldığını söyledi.

Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri bölgesel gerilim nedeniyle yüzde 40 ila 50 azaldı

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, Kahire'deki 2024 Mısır Uluslararası Sergi Merkezi Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nın gelirlerine ilişkin bilgi verdi.

"Mısır'a giren ve yıllık yaklaşık 10 milyar dolar olan nakliye hattının (Süveyş Kanalı) geliri yüzde 40 ila 50 azaldı." diyen Sisi, bu azalmanın nedenine ilişkin ise şunları söyledi:

"Mısır 2 yıl boyunca Kovid-19 salgınının yansımalarıyla, ardından Ukrayna-Rusya kriziyle, ardından da Libya ve Sudan ile sınırlarında gördükleriyle karşı karşıya kaldı. Halihazırda Gazze Şeridi'nde yaşanan krizle de Mısır'a yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağlayan nakliye koridorunun yüzde 40 ila 50 azaldığını görüyorsunuz. Şikayet etmiyor, gerçeklerden bahsediyoruz."

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) da 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan haftalık geçişlerin son iki ayda yüzde 42 azaldığını duyurmuştu.

Dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye yolu olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

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