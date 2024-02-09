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Dünya
AA 09.02.2024 14:36

Aliyev, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın aldığı Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile izledi.

Aliyev, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret etti.

Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar eşlik etti.

Aliyev, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izledi

Yeni kurulan İHA Akademisinde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti.

Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı, TİHA'lara monte edilen bombaları inceledi.

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Azerbaycan İlham Aliyev Selçuk Bayraktar SİHA
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