İsrail'in çekildiği bölgelerdeki evlerini görmek isteyen Filistinliler hava saldırılarıyla öldürülüyor

Yerlerinden edildikleri bölgelere dönmeye çalışan Filistinliler, hava saldırılarının yanı sıra İsrail keskin nişancılarının da kurbanı oluyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndayken yerinden edilen Şenti ailesi de İsrail güçleri çekildiği için güvenli olduğu düşüncesiyle evlerindeki hasarı incelemek için dönenlerden.

Gazze'nin kuzey bölgelerindeki "aldatıcı sakinlik" nedeniyle cesaretlerini toplayıp aile bireylerini bir araya getirerek evlerine dönme kararı alan Şenti ailesinden 10 kişi, evlerine ulaştıklarında İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail'in kuşatması altında zor şartların hakim olduğu Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanlarının yanı sıra saldırı İHA'larının da yaygınlaşması, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hareket etmesine, yaralı ve cenazelerin hastaneye taşınmasına engel oluyor.

"Aile bireylerim evlerini kontrol etmek için gitti, cenazeleri geldi"

İsrail'in saldırısında ailesinden 10 kişiyi kaybeden İbrahim Şenti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile bireylerinin zararı kontrol etmek için evlerine döndüğü sırada doğrudan hedef alındığını ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şenti, "Aile bireylerim, İsrail'in kara saldırısı düzenlediği sürede evlerini kontrol etmek için gitti ve cenazeleri geldi. İşgalci İsrail onlara acımadı." ifadelerini kullandı.

Cibaliya kampının doğusunun ciddi bombardımana maruz kaldığını aktaran Şenti, şöyle devam etti:

"İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya kampının doğu bölgelerinde yaşadığımız yerlerden edildik ve şimdi, İsrail işgalinin büyük ölçüde yıktığı evlerimize dönmenin hayalini kuruyoruz."

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun bombardımanı ve ateş açması nedeniyle bölge halkının Cibaliya kampının doğu bölgelerindeki evlerine ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.