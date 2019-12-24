Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yerel seçimler sonrası ulusal televizyon kanallarına 2019 yılını değerlendirdi.

Ülkesinin iç ve dış politikasına değinen Aliyev Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Aliyev, bazı eski Sovyet ülkelerinin Avrupa Birliğine üye olduğuna dikkat çekti. Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin tamamlanmamasını "büyük bir adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

"TANAP tarihi bir olaydır"

“TANAP’ın faaliyete başlaması tarihi bir olaydır” diyen Aliyev, Türkiye ile yürütülen Güney Gaz Koridoru’nun iki ülkenin inisiyatifi ile gerçekleştiğini vurguladı. Aliyev Bakü Tiflis Kars demiryolu hattının da bazı batılı ülkelerin engellemelerine rağmen tamamlandığını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın bulunduğu orta kuşak hattının Londra ve Çin arasında kurulan İpek yolunun en ekonomik ve stratejik kısmını oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: TRT Haber