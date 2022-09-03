Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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