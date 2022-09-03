Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de art arda depremler
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ile Yunanistan Lasithi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'den bir deprem haberi daha geldi. Akdeniz açıklarında bu kez 3,9'luk deprem ile sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 6,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 08.28'de ise 3,9'luk deprem meydana geldi.
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