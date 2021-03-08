Bir bilim insanının evini bastılar, karısı ve çocuklarına silahlarını doğrulttular.

Bu ırkçı olay, Avrupa'nın merkezlerinden birinde yaşandı; Avusturya'nın başkenti Viyana'da.

Evi basıldı, camları kırıldı

İslam düşmanlığına karşı kaleme aldığı makaleleriyle tanınan Salzburg Üniversitesi'nde görevli Dr. Farid Hafez, 9 Kasım'da yaşadıklarını "Baskından Sonra" isimli kısa belgesel filminde anlattı.

Hafez, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Silahlarını bize doğrulttular, kırmızı lazer ışıkları vücudumuzun üst kısmını nişan aldıklarını gösteriyordu. Sonra "eller havaya" diye bağırdılar. O günden beri çocuklarım gece uyuyamıyor. Yataklarına tek başlarına gidemiyorlar."

I am deeply saddened and concerned by the way that the Austrian police treated @ferithafez, a scientist who studies the rise of Islamophobia in Europe from a sociological and political perspective – whom and whose work I know closely.pic.twitter.com/r7lewH1Jr4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 7, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hafez ve ailesinin başına gelenlere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya polisinin davranış biçiminden derin endişe ve üzüntü duydum" ifadelerini kullandı.

Avusturya'da İslam düşmanlığı

Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, Avusturya hükümetini, artan İslam düşmanlığı ve itibar suikastleri karşısında sessiz kalmakla suçladı.

Bunun bir siyasi dava olduğunu söyleyen Bayraklı, "Bu dava üzerinden uluslararası tanınırlığı olan bir akademisyen ve daha geniş manada da müslüman entelektüeller, iş adamları susturulmak isteniyor" dedi.

Hafez şimdi yargı yolunda. Evi tahrip edilen, avukatlara ödeme yapamayan akademisyen için bir de yardım komitesi kuruldu. Yapılan bağışlar açılan davalarda harcanacak.