Bir bilim insanının evini bastılar, karısı ve çocuklarına silahlarını doğrulttular.

Bu ırkçı olay, Avrupa'nın merkezlerinden birinde yaşandı; Avusturya'nın başkenti Viyana'da.

Evi basıldı, camları kırıldı

İslam düşmanlığına karşı kaleme aldığı makaleleriyle tanınan Salzburg Üniversitesi'nde görevli Dr. Farid Hafez, 9 Kasım'da yaşadıklarını "Baskından Sonra" isimli kısa belgesel filminde anlattı.

Hafez, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Silahlarını bize doğrulttular, kırmızı lazer ışıkları vücudumuzun üst kısmını nişan aldıklarını gösteriyordu. Sonra "eller havaya" diye bağırdılar. O günden beri çocuklarım gece uyuyamıyor. Yataklarına tek başlarına gidemiyorlar."

