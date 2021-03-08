Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere’de 28 Eylül’den bu yana en düşük günlük vaka
İngiltere’de son 24 saatte 4 bin 712 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, 28 Eylül 2020’den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.
Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.
İlk doz aşıyı yaptıranların sayısı 22 milyonu geçti
Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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