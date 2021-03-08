Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Meclisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, kadın milletvekilleri ve DEAŞ’tan kurtarılan bazı kadınların da yer aldığı etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Salih, DEAŞ'tan kurtarılan kadınlarla ilgili yasayı onayladı.

“İnsanlığı karşı suç ve toplu katliam” nitelemesi

Meclisin ardından Cumhurbaşkanı'nın da onayladığı yasada, DEAŞ terör örgütünün Ezidi, Türkmen ve Şebek kadınlara karşı işlediği suçlar, “insanlığı karşı suç ve toplu katliam” olarak nitelendirildi.

Kanunla, cinsel taciz ve zararla psikolojik ve toplumsal travma gibi eylemlere maruz bırakılan kadınların topluma kazandırılması ve korunması da öngörülüyor.