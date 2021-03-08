İsveç Silahlı Kuvvetleri’nde komando eğitimini başarıyla tamamlayarak Deniz Komando Okulu Komutanlığına subay olarak terfi eden Deniz Arda, 18 Kasım 2020'de kayboldu.

Arda'nın, Stockholm'de Liljeholmen bölgesinde bir marketten alışveriş yaptığı sırada görüntüleri mobese kameralarına yansımış ancak daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı.

Doğa yürüyüşçüsü ihbarda bulunmuş

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir ceset görmüş ve polise ihbarda bulunmuştu.

“İlk incelemelerde suç unsuru yok”

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cesedin otopsi sonucu İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Skagerlind, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok" dedi.