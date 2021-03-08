Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1592 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 592 bin 100'e yükseldi.

22 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 227'ye, iyileşenlerin sayısı 560 bin 458'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 894 artışla 1 milyon 386 bin 556’ya ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 281 artarak 37 bin 547’ye, iyileşenlerin sayısı 8 bin 725 artışla 1 milyon 203 bin 381’e çıktı.

AstraZeneca aşıları Endonezya’ya ulaştı

Öte yandan Endonezya Gıda ve İlaç Ajansının, AstraZeneca aşılarına acil kullanım onayı vermesinin ardından firmaya ait 1,1 milyon doz aşıyı taşıyan uçak, bugün başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'na iniş yaptı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1529 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 314 bin 989’a yükseldi.

Bugün 2 bin 76 kişi daha iyileşirken, virüsü yenenlerin sayısı 294 bin 34'e, aktif vakaların sayısı ise 19 bin 778'e çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya’da salgın kaynaklı can kayıpları 1177’ye ulaştı.

Çinli şirket CanSino’nun aşısı tedarik edilebilir

Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Malezya'nın koronavirüs aşısı alımlarını artırma kapsamında, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun ürettiği ve tek doz olarak uygulanan aşılardan tedarik edebileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya’da vaka sayısı son 24 saatte 600 artarak 441 bin 292’ye, can kaybı sayısı 45 artışla 8 bin 321’e yükseldi.

Son bir günde 16 bin 418 kişiye virüs testi yapılırken, 968 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 380 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.