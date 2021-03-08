Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yerel para birimi Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ve 2 Mart itibarıyla düzenlenen protestoları ele almak için Beyrut'ta Lübnan Başbakanı, Maliye, Savunma, İçişleri bakanları ve güvenlik yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Avn, toplantıda Lübnan'ın mali konumu ve ulusal parasını hedef alan yabancı elektronik platformlar olduğuna dair verilere işaret ederek, emniyetin ülke konusundaki planları ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

"Protestolar 'yıkım, fitne ve devlete hakaret' içeriyor"

Yolları trafiğe kapatma eylemleriyle vatandaşın ulaşım haklarının ihlal edildiğini dile getiren Avn, yaşananların ifade özgürlüğünün ötesinde "yıkım, fitne ve devlete hakaret" içerdiğini ve güvenlik güçlerinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Hiçbir gerekçesi olmadığı halde doların hızlı yükseldiğini söyleyen Avn, "Lübnanlıların ekmeğiyle oynayanlara karşı ciddi ve hızlı adımlar kaçınılmazdır" dedi.

Başbakan: Döviz kurunu kontrol eden bazı platformlar, mali değil siyasidirler

Başbakan Diyab da ülkedeki durumun tehlikenin de ötesine geçtiğini vurguladı, "Döviz kurunu kontrol eden bazı platformlar, mali değil siyasidirler" dedi.

Lübnan'ı patlamaya doğru sürüklemek isteyenlerin olduğunu savunan Diyab, ülkenin kaderiyle oynayanların önünü kesmeleri gerektiğini söyledi.

Toplantıda alınan kararlar

Ülkenin para politikalarını ihlal eden döviz büroları hakkında işlem yapılması için emniyet görevlendirildi.

Karaborsada doları yükselten yasa dışı elektronik platformların kapatılması için yargıya yetki verildi.

Vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ticaret, sanayi ve sağlık sektörlerinin dışında dövizin kullanılmaması için ilgili bakanlıklara talimat verilecek.

Dışişleri Bakanlığının, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmelerine yardımcı olmaları için donör ülkeleri teşvik etme yönündeki çalışmalarını hızlandırmakla görevlendirildiğine işaret edildi.

Ayrıca ordu ve emniyet güçlerinden, protestocular tarafından yolların trafiğe kapatılmasına müsaade edilmemesi talebinde bulunuldu.

Ülkede protestolar sürüyor

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla bir ABD dolarının 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem gördüğü ülkede, 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kapatma eylemleri düzenleniyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.