Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fed, Maaş Koruma Programı'nın süresini uzattı
ABD Merkez Bankası, koronavirüs salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Fed'den yapılan açıklamaya göre, Maaş Koruma Programının süresinde 3 aylık uzatmaya gidildi.
Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağı aktarılan açıklamada, programından faydalanmak için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.
Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
Etiketler: FED
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