Fed'den yapılan açıklamaya göre, Maaş Koruma Programının süresinde 3 aylık uzatmaya gidildi.

Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağı aktarılan açıklamada, programından faydalanmak için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.

Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

