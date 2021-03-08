Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında son 24 saatte 24 kişinin vefat ettiğini, 4 bin 468 yeni vaka kaydedildiğini, 3 bin 920 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 596'ya, vaka sayısı 731 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı ise 664 bin 461'e yükseldi.

19 Şubat’tan beri kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Öte yandan, şubat ayından bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Karara göre, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı tam gün, diğer günler ise 20.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

Irak'ta İngiltere varyantlı virüs tespit edilmesi üzerine 19 Şubat'ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 1018 yeni vaka tespit edildiğini, 1036 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle toplam vefat sayısı 2 bin 288'e, vaka sayısı 139 bin 658'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 126 bin 878 olarak tespit edildi.